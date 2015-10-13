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انخفاضات جديدة في أسعار النفط

13/10/2015
مصفا نفط ( ارشيف)

انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات الآجلة يوم الثلاثاء بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار تخمة المعروض في سوق النفط في عام 2016 في ظل تباطؤ نمو الطلب في حين يظل إنتاج أوبك قرب مستويات قياسية.

وأضافت الوكالة ومقرها باريس أن فائض المعروض في السوق العالمية سيستمر لمدة عام أخر على الأقل.

وذكرت الوكالة "من المرجح أن تظل التخمة في السوق خلال 2016 نتيجة تباطؤ متوقع في نمو الطلب العام المقبل وتوقعات بدخول إنتاج إيراني إضافي السوق – في حالة تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران."

وهوت أسعار النفط أمس الاثنين أكثر من خمسة في المئة بعد أنباء أفادت بزيادة إنتاج أوبك وتوقعات بنمو مخزونات الخام الأمريكية.

ونزل مزيج برنت الخام 20 سنتا إلى 49.66 دولار للبرميل وهبط الخام الأمريكي 30 سنتا إلى 46.80 دولارا للبرميل.

وتوقعت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.21 مليون برميل يوميا في 2016 بانخفاض نحو 150 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر السابق.

وقدرت الوكالة أن إمدادات أوبك زادت 90 ألف برميل يوميا في سبتمبر  لتصل إلى 31.72 مليون برميل.

وأضافت أن إنتاج أوبك سيظل قرب 31.5 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة مع تركيز السعودية والعراق على حصتهما في السوق."

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