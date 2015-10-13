الصدفة البحتة تجمع شقيقتين تفرقتا قبل 40 عاما

بعدما…يظنان كل الظن أن لا تلاقيا حدث ذلك بطريق الصدفة وحدها عندما التأم شمل شقيقتين يتيمتين من كوريا الجنوبية بولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن عينهما المستشفى ذاته بعد أن تبنت أسرتان أمريكيتان مختلفتان كل منهما قبل 40 عاما.