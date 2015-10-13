البرلمان الإيراني يصادق على الاتفاق النووي مع القوى العظمى

الرئيس الإيراني حسن روحاني (الفرنسية)

صادق البرلمان الإيراني الثلاثاء على الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى في 14 تموز/يوليو بتأييد 161 صوتا ومعارضة 59 وامتناع 13 عن التصويت , حسبما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.

وصوت النواب في مجلس الشورى لصالح تطبيق الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران لقاء تعهدها بعدم السعي لحيازة سلاح نووي وأن تقلص نطاق برنامجها النووي المدني.

وقد أنهى هذا التصويت نقاشا بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه المحافظين، الذين يشكلون مع ذلك أكثرية في مجلس الشورى ويعتبرون أن الاتفاق يميل لمصلحة القوى العظمى.

لكن النواب الذين كانوا يعارضون هذا الاتفاق اضطروا إلى أن يأخذوا في الاعتبار موافقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على الاتفاق.

ومع أن خامنئي له الكلمة الاخيرة في الملفات الكبرى، إلا أنه أراد إفساح المجال أمام مجلس الشورى لإبداء رأيه.

ويأتي التصويت في مجلس الشورى الإيراني بعد فشل الكونغرس الاميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون المعارضون للاتفاق في التصويت ضده.

وبموافقة مجلس الشورى الإيراني على الاتفاق يصبح متاحا للتطبيق من قبل جميع الاطراف، إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.