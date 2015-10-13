البرغوثي: نطالب بقمة عربية لبحث التصعيد الإسرائيلي

مصطفى البرغوثي

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إنه حان أوان لفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وردعه, مضيفا: "نحتاج قرارات تتضمن فرض مقاطعة دولية على إسرائيل".

وأعرب البرغوثي في مداخلة هاتفية خلال تغطية "الجزيرة مباشر" للتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن أمله في انعقاد قمة عربية لبحث التصعيد الإسرائيلي واتخاذ موقف مشترك تجاه الاحتلال، وقال إن ما نشهده الآن في القدس والضفة هو انتفاضة حقيقية ولكنها تحتاج لقيادة موحدة ودعم وإسناد.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إنه يجب ألا تكون قرارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى حبرا على ورق, ويجب أن تدخل حيذ التنفيذ السريع, مشيرا إلى أن المخاوف التي تنتاب العائلات الفلسطينية على أبنائها من بطش الاحتلال لتثنيها عن الدفاع عن المسجد الأقصى.

وطالب الكسواني خلال مداخلة هاتفية مع "الجزيرة مباشر" الاحتلال بالكف عن مقتل الشبان الفلسطينيين والجرائم التي يرتكبها بالساحات الفلسطينية.

ولم يعول فرحان علقم الخبير في الشئون الإسرائيلية كثيرا على حراك الجامعة العربية بشأن هذه التطورات وقال إنه لا أهمية له, ولن يأتي بثمار في شأن فرض الحماية الدولية على القدس, وأضاف أن هناك استطلاعات للرأي أجرتها القنوات العبرية تشير إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو, كما أشارت استطلاعات أجرتها القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن 80% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن والاستقرار, وقال إن نيتنياهو لم يعد قادرا على إدارة المرحلة في إسرائيل.