نتنياهو: نقف على جبهة واحدة مع مصر والأردن لمواجهة "الإرهاب"

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|نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إن إسرائيل تقف على جبهة واحدة مع مصر والأردن في مواجهة ما وصفه بالإرهاب .
وأضاف "نتنياه"و خلال كلمته أمام الكنيست بمناسبة افتتاح الدورة الشتوية إن جيش الاحتلال سوف يضرب ما وصفه بالإرهاب على كل الجبهات مؤكدا على تعزيز قوات الجيش في القدس والضفة الغربية .
وأكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن جيش الاحتلال سيقوم بتدمير جميع منازل المهاجمين الذين نفذوا عمليات طعن .
ودعا نتنياهو "محمود عباس" إلى التخلي عن حق العودة والاعتراف بيهودية إسرائيل ، وحث نتنياهو عباس على رفض الهجمات ضد الصهاينة .
وأكد "نتنياهو" أنه سيناقش الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية خلال زيارته القادمة للولايات المتحدة الأمريكية