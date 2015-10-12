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مواجهات بالضفة الغربية.. والاعتقالات بالجملة للفلسطينيين

12/10/2015

مواجهات في مدينة بيت لحم – أرشيف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (الاثنين) 11 فلسطينيا، خلال حملة اعتقالات شنتها في بلدة سلوان وأحياء مدينة القدس. كما اعتقلت  مواطنين فلسطينيين اثنين خلال مداهمات لمنازل الفلسطينيين في جنوب نابلس.

وفي الخليل, أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق, بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاههم اليوم, قرب حاجز “أبوالريش” في البلدة القديمة بالمدينة.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على ما يسمى حاجز “أبوالريش” المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي بالمدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

وفي رام الله, اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عطارة شمال المدينة, أصيب خلالها عدد من الطلبة والمواطنين الفلسطينيين بالاختناق، وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت بعد أن خرجت مسيرة من بلدة بيرزيت باتجاه حاجز الاحتلال، وفي شمال شرق مدينة البيرة أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع ، خلال مواجهات دارت على حاجز “بيت إيل” العسكري.

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