لواء مصري سابق: سد النهضة "هايقع" لوحده والرباعية "ست كويسة

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مثيرة للواء سابق بالجيش يقول فيها إن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل سوف ينهار من تلقاء نفسه.

وأرجع سويلم انهيار السد بسبب ثقل بنائه بالإضافة إلى ضغط المياه المخزنة ورخاوة التربة القائم عليها هذا السد.

وأضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية على قناة "LTC" الفضائية المصرية، أن هناك استحالة للتدخل العسكري المصري في اثيوبيا وذلك لأنه يتطلب التدخل الجوي وهذا صعب لبعد المسافة وعدم وجود التسليح الكافي لدى مصر، مشيرا إلى أن أي تدخل عسكري سوف يجلب عداء دول الجوار على مصر، محذرا من تدخل أمريكا وإسرائيل لصالح إثيوبيا.

الرباعية "ست كويسة"

وردا على سؤال حول رأيه في فوز لجنة الحوار الرباعية في تونس بجائرة نوبل، قال سويلم هيا أكيد "ست كويسة"، بس دا موضوع خارج تخصصي، قبل أن تلفت المذيعة انتباهه إلى أن الرباعية لجنة وليست سيدة.

شبكات التواصل الاجتماعي

ولم تخل تعليقات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من السخرية من تصريحات سويلم، فكتب زكي على توتير يقول " الست رباعيه أصلاً اخوان بس حسام سويلم مش واخد باله "

أما هيثم أبو خليل فكتب "أن مؤيدي السلطة الحالية لن يعلقوا على ما قاله اللواء سويلم ولا عن اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.

أما أحمد يوسف فكتب على فيس بوك أن اللواء سويلم هو أحد من يتصدرون المشهد لتشويه صورة الثورة والثوار وهو لا يعلم ما هي لجنة الحوار الرباعية.

أما شريف سعيد فأكد أن لو برنامج البرنامج لباسم يوسف يبث حاليا لأجبر اللواء سويلم على الانتحار.