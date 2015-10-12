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قوات الأسد تتقدم في "ريف حماه" مدعومة بالغارات الروسية

12/10/2015

قتال بين قوات الأسد و فصائل المعارضة في كفر نبوده

أحرزت قوات النظام السوري (الاثنين) تقدما في الحي الجنوبي من بلدة كفرنبودة الواقعة في ريف حماة الشمالي تحت غطاء جوي من الطائرات الحربية الروسية .

وقالت مصادر بالمعارضة السورية  إن قوات للنظام سيطرت على هذا الجزء من البلدة الاستراتيجية بعد أن شنت الطائرات الروسية  أكثر من عشرين غارة منذ صباح اليوم .

وأوضحت مصادر المعارضة أن تقدم قوات النظام داخل البلدة ياتي بعد اشتباكات مع الفصائل هي الأعنف في سوريا منذ بدء الحملة الجوية الروسية في سوريا  30 من سبتمبر/أيلول الماضي "،

وفلتت المصادر الي سقوط سقوط العشرات من مسلحي المعارضة  دون تحديد حصيلة محددة.

وترافقت الاشتباكات في منطقة كفرنبودة، مع قصف عنيف لقوات النظام على مناطق عدة في ريف حماة الشمالي وريف ادلب الجنوبي ، فيما يسيطر "جيش الفتح" الذي يضم جبهة النصرة  وفصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام على كامل محافظة أدلب والتي تخوض منذ أشهر مواجهات عنيفة ضد قوات النظام للسيطرة على سهل الغاب.

وبحسب المصادر المعارضة فإنه في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة الكاملة على كفرنبودة، يصبح بامكانها التقدم للسيطرة على مدينة خان شيخون التي تعد خزانا بشريا لجبهة النصرة في محافظة أدلب وتقع على طريق حلب دمشق الدولية.

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