قبيل خوض سباق الرئاسة.. كلينتون تحتفل بعيد زواجها الـ40

هيلاري كلينتون تختفل بزواجها على تويتر

قبيل السباق نحو الرئاسة الأمريكية، احتفل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري وزيرة الخارجية والمرشحة لخوض السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بعيد زواجهما الـ40 (الأحد).

وذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" الأميركية أن الثنائي الأقوى في الولايات المتحدة تزوجّا في غرفة الجلوس في منزلهما بمدينة فايتفيل، بولاية أركنساس، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1975.

وعلى الرغم من الفضائح والشائعات التي شابت علاقتهما، إلا أن الزوجين احتفلا بهذه الذكرى بنشر صور لهما في شبابهما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت هيلاري تعليقا على الصورة قائلة: "منذ 40 عاما، تزوجت شاباً لطيفاً التقيته في المكتبة".

بينما كتب بيل تعليقا بسيطا قال فيه: "كما لو كان بالأمس".

وغردت ابنتهما تشيلسي، على تويتر قائلة: "أتمنى ذكرى زواج سعيد إلى أمي وأبي".