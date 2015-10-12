ضرائب فيسبوك لعام 2014 ببريطانيا 6600 دولار !!

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في مفاجأة غير متوقعة دفع موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم ضريبة بلغت 4327 جنيه إسترليني فقط لا غير عن عام 2014 ببريطانيا ، بينما دفع لنحو 362 موظفا فقط علاوات بلغت 35 مليون جنيه ، مما أثار جدلا كبيرا .



ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية التي تناولت الموضوع ، فإن ال 362 موظفا بالمملكة المتحدة حصلوا على علاوات سنوية، فاقت الـ35 مليون جنيه إسترليني، بمتوسط دخل سنوي لكل موظف بلغ 210 ألف جنيه إسترليني، بما فيه الراتب الشهري .



وساهمت هذه المبالغ الكبيرة في تسجيل فيسبوك بالمملكة المتحدة لخسارة قدرت بـ 28.5 مليون جنيه استرليني، مما ساهم في تخفيض الضريبة المستحقة لأقل من 5 آلاف جنيه.

وهو ما تسبب في زيادة حدة الجدل الدائر حول الموضوع ، و أعاد طرح ضرورة وضع قوانين وضوابط جديدة من شأنها أن تجبر الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على دفع ضرائب مناسبة لحجم أعمالها وأرباحها.



يشار إلى أن موقع فيسبوك حقق ربحا صافيا يقدر بـ2.9 مليار دولار من عملياته في العالم، من إجمالي دخل بلغ 12.5 مليار دولار.