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صواريخ التاو الامريكية تغير المعادلة في سوريا

12/10/2015
صورة ارشيفية لصواريخ التاو الأمريكية

كتبت صحيفة الواشنطن بوست أن الصواريخ المضادة للدبابات التي منحتها واشنطن للثوار السوريين تلعب دورا بارزا ومفاجئا في تشكيل ساحة المعركة في سوريا.

وقالت الصحيفة إن تسليم صواريخِ تاوْ الأميركيةِ الصنع للجيش السوري الحر قد أعطى الصراع السوري طابع الحرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.

واضافت أن هذه الصواريخ أثبتت فعاليتها في الأيام الأخيرة، حيث تم استخدامها بنجاح كبير لوقف هجوم للجيش النظامي السوري تدعمه روسيا، بهدف استعادة الأراضي من الثوار شمال غرب البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثوار حصدوا أكثرَ من أربع وعشرين دبّابة ومدرّعة بفضل هذه الصواريخ في اليوم الأول من الهجوم، وأن شحنة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الثوار.

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