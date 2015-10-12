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شاهد: باكوس يكشف الغشاشين في برنامجه

12/10/2015

تناول الفنان المصري محمد باكوس ما وصفه بحالة الغش السياسي التي يشهدها المجتمع المصري منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأشار في حلقة جديدة (بثها عبر قناته على يوتيوب )، تحت عنوان " الغشاشين " إلى أن هناك حالة من التضليل يعيشها الشارع المصري  على حد وصفه .

وشبه  باكوس في برنامجه ما يجري في الواقع السياسي الحالي بماحدث إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك حين تم  حبس الفنان الكوميدي "سعيد صالح" عاما لقوله في إحدى مسرحياته، أمى اتجوزت ثلاثة: واحد أكلنا المش (نوع من الجبن)، والثاني علمنا الغش، والثالث لا بيهش ولا بينش (لا يفهل شيئا)، وذلك في إشارة للأنظمة الثلاثة  التي كانت قد حكمت مصر منذ إعلانها جمهورية في العام 1952 وحتى ذلك الحين.

تجدر الإشارة إلى أن كل ما ورد في برنامج باكوس يعكس رأيه الخاص ولا مسئولية للموقع  عن مضمونه.
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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