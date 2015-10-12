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سياسيون: الفلسطينيون قرروا عفويا إطلاق الانتفاضة الثالثة

12/10/2015
جانب من لقاء السياسيين في غزة – الجزيرة مباشر

طالب خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية السلطة الفلسطينية بعدم التنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيليي لتنفيذ مخططاتها، مؤكدا أهمية توجيه خطاب إعلامى وسياسي قوي للعالم العربي لنجدة الأقصى .

وأضاف أبو هلال خلال لقاء سياسي في غزة بعنوان "انتفاضة القدس بين عفوية الحراك وضرورة التنظيم والقيادة "، إن سلطة الاحتلال تتراجع أمام الانتفاضة الشعبية، داعيا كافة القوى والفصائل  الفلسطينية أن تنسق فيما بينها  لدحر مخططات الاحتلال .

وأوضح أن الشعب الفلسطيني  قرر عفويا إطلاق الانتفاضة الثالثة عقب "المخططات الصهيونية" لتقسيم القدس المحتلة زمانيا ومكانيا.

كما طالب الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية الفصائل بالإسراع فى وضع برامجها التي تنظم عملها عن طريق لقاء جامع بين كل الأطراف، وتوفير الدعم اللازم للإنتفاضة بما يضمن تأثيرها على قوات الاحتلال.

وقال يحى موسى القيادى بحركة المقاوة الإسلامية (حماس)  أنه لابد من إنهاء التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال،  كما يجب الانتهاء من المراهنات السياسية التى من الممكن أن تحدث مستقبلا داخل الساحة الفلسطينية. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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