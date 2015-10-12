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دي ميستورا: لا حل عسكري للأزمة السورية، والتقسيم هو الأسوأ

12/10/2015

المبعوث الدولي إلى سوريا – ستيفان دي ميستورا

قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية ، وإن تقسيم سوريا يعد هو السيناريو الأسوأ  وأضاف " إن الجميع يرغب في وحدة التراب السوري. وإنه  ينبغي البحث عن أي فرصة لرفع المعاناة عن السوريين ".

وأشار ميستورا خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف إلى انه يجب أن تكون هناك عملية سياسية انتقالية في سوريا.

 وحول فعالية المشاركة الروسية في الساحة العسكرية الروسية قال ميستورا إنه لا يملك معلومات حول فعالية هذه الغارات.

 واعتبر  المبعوث الدولي إلى سوريا إنه من دون وجود دور للسعودية وإيران وتركيا لايمكن تشكيل مجموعات التواصل بين أطراف الأزمة السورية .

 وحول الوضع السياسي أكد ميستورا على أنه آجلا أم عاجلا فإنه يجب على السوريين الانخراط في مفاوضات مباشرة ، لكنه أشار إلى أنه دون دعم خارجي فإنه لن يتوافر زخم لجعل هذه المفاوضات ذات قيمة .

وأشار ميستورا إلى أنه سيزور الولايات المتحدة عقب انتهاء زيارته إلى موسكو والمرتقبة خلال يومين وذلك لعرض ما تم التوصل إليه مع الأطراف ، وأكد أنه من دون مشاركة الأطراف الكبرى فإنه لن يكون هناك توصل لحل الأزمة ، كما أنه يجب  إتاحة حوار سوري سوري للتوصل لحل يتعلق بمستقبل بلادهم ..

المصدر : الجزيرة مباشر
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