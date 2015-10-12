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دراسة: النقر بالأصابع والأقدام أثناء العمل مفيد للصحة

12/10/2015
خلصت الدراسة إلى أن الحركة أثناء العمل تقلل مخاطرة الوفاة

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن حركات النقر بالأصابع والأقدام والأقلام، أثناء ساعات العمل قد تكون مفيدة للصحة

دراسات سابقة ربطت بين الجلوس لفترات طويلة سواء أمام أجهزة الكمبيوتر أو التلفزيون والمشاكل الصحية حتى بين من يمارسون الرياضة.

الدراسة الجديدة المنشورة في الدورية الأمريكية للطب الوقائي خلصت إلى أن كثرة الحركة لدى النساء اللائي يجلسن خمس أو ست ساعات في العمل ارتبطت بتقليص مخاطر الوفاة مقارنة بمن لا تتحركن من مقاعدهن. 

وحللت "جانيت كيد" من جامعة ليدز البريطانية وزملاؤها بيانات أكثر من 12 ألف امرأة عن أسلوب حياتهن ومنها الساعات التي يمكثنها جالسات بلا حراك والأوقات التي يتحركن فيها وعاداتهن في ممارسة التدريبات الرياضية وفي المأكل والمشرب. 

وخلال الفترة التي أجريت فيها الدراسة التي واستمرت 12 عاما ارتفعت مخاطر الوفاة بنسبة 30 في المئة لدى النساء الأقل حركة اللاتي يجلسن بلا حراك لمدة سبع ساعات على الأقل مقارنة باللاتي تجلسن خمس ساعات في اليوم.

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