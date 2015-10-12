داوود أوغلو :اقتربنا من تحديد التنظيم المسئول عن هجوم أنقرة

رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إن التحقيقات التي تجريها السلطات اقتربت كثيرًا من تحديد اسم التنظيم المسئول عن هجوم أنقرة الذي وقع قبل أيام وأسفر عن سقوط 97 قتيلا ومئات الجرحي ،ولم يسم داوود أوغلو تنظيما بعينه .

وأضاف أن السلطات تمكنت من تحديد كيفية وصول الانتحاريين الاثنين إلى موقع "الهجوم " ، وكيف تمكنا من نقل المتفجرات إلى المنطقة.

وأفاد داوود أوغلو، في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، بأن الهجوم لا يحوّل تركيا إلى سوريا، وقال " هذا هجوم ضد بلد متقدم وديمقراطي، تمامًا كما حصل في الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك، أو في لندن ومدريد وباريس لاحقًا"، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت المدن المذكورة في أوقات متفرقة سابقًا.

وأضاف: "كأن السياسة الخارجية التي تتبعها تركيا أو علاقتها بالشرق الأوسط هي السبب في التفجيرات الانتحارية.. مع أن (بي كا كا) استخدمت التفجيرات الانتحارية في الكثير من الأماكن، ونحن في تركيا عرفنا الهجمات الانتحارية قبل الربيع العربي في الشرق الأوسط بكثير".

إلا أن داوود أوغلو عاد وقال إن تنظيم "الدولة الإسلامية" هو المشتبه به الأول في الهجوم ،لأن طريقة تنفيذ الاعتداء يشابه أسلوب تنظيم الدولة ؛لذلك فالأولوية هي التحقيق في دور التنظيم في تنفيذ هذا الاعتداء "

وكان هجوم انتحاري مزدوج وقع صباح السبت الماضي، قرب محطة القطارات، بالعاصمة التركية أنقرة، حيث كان يتجمع أشخاص قادمون من ولايات تركية أخرى، للمشاركة في تجمع بعنوان "العمل، السلام، الديمقراطية"، دعا إليه عدد من منظمات المجتمع المدني.

وأسفر الهجوم عن سقوط 97 قتيلًا، و246 مصابًا بينهم 48 حالتهم حرجة، بحسب آخر بيان للمنسقية العامة لرئاسة الوزراء التركية.