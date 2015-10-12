البث الحي
منوعات

داوود أوغلو :اقتربنا من تحديد التنظيم المسئول عن هجوم أنقرة

12/10/2015

رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إن التحقيقات  التي تجريها السلطات  اقتربت كثيرًا من تحديد اسم  التنظيم  المسئول عن هجوم أنقرة الذي وقع قبل أيام وأسفر عن سقوط 97 قتيلا ومئات الجرحي ،ولم يسم داوود أوغلو تنظيما بعينه .      

 وأضاف أن السلطات تمكنت من تحديد كيفية وصول الانتحاريين الاثنين إلى موقع "الهجوم " ، وكيف تمكنا من نقل المتفجرات إلى المنطقة. 

وأفاد داوود أوغلو، في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، بأن الهجوم لا يحوّل تركيا إلى سوريا، وقال " هذا  هجوم ضد بلد متقدم وديمقراطي، تمامًا كما حصل في الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك، أو في لندن ومدريد وباريس لاحقًا"، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت المدن المذكورة في أوقات متفرقة سابقًا.

وأضاف: "كأن السياسة الخارجية التي تتبعها تركيا أو علاقتها بالشرق الأوسط هي السبب في التفجيرات الانتحارية.. مع أن (بي كا كا) استخدمت التفجيرات الانتحارية في الكثير من الأماكن، ونحن في تركيا عرفنا الهجمات الانتحارية قبل الربيع العربي في الشرق الأوسط بكثير".

 إلا أن داوود أوغلو عاد وقال إن تنظيم "الدولة الإسلامية" هو المشتبه به الأول في الهجوم ،لأن طريقة تنفيذ الاعتداء يشابه أسلوب تنظيم الدولة ؛لذلك فالأولوية هي التحقيق في دور التنظيم في تنفيذ هذا الاعتداء "

وكان هجوم انتحاري مزدوج وقع صباح السبت الماضي، قرب محطة القطارات، بالعاصمة التركية أنقرة، حيث كان يتجمع أشخاص قادمون من ولايات تركية أخرى، للمشاركة في تجمع بعنوان "العمل، السلام، الديمقراطية"، دعا إليه عدد من منظمات المجتمع المدني.

وأسفر الهجوم عن سقوط 97 قتيلًا، و246 مصابًا بينهم 48 حالتهم حرجة، بحسب آخر بيان للمنسقية العامة لرئاسة الوزراء التركية.

 

 

المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط