بضغوط إسرائيلية.. إغلاق قناة لحماس على "يوتيوب"

يوتيوب يغلق قناة لحماس بضغط إسرائيلي

أغلقت إدارة موقع يوتيوب أمس (الأحد)، القناة الرسمية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي كانت تنشر عبرها إنتاجاتها الفنية المرئية والمسموعة، بعد تعرضها لضغوط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء إغلاق إدارة الموقع لقناة حركة حماس، عقب إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها اتخاذ إجراءات عديدة لملاحقة الحسابات الإعلامية التابعة لحماس على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقود وتشارك بقوة في الحراك الإعلامي المساند والداعم لانتفاضة القدس المحتلة.

وكان موقع يوتيوب قد حذف قبل عدة أيام، كليب "أخت المرجلة" الذي يتحدث عن المرابطات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بعدما حاز على أعلى المشاهدات من بين المنتجات الإعلامية المعروضة على صفحة الحركة.

كما أوقفت إدارة الموقع لساعات قناة حركة حماس، وقت حذفها لكليب "أخت المرجلة"، لتعاود تفعيلها، ولتعود صباح أمس وتغلقها بشكل نهائي.

يذكر أن إغلاق قناة حركة "حماس" على موقع "يوتيوب"، جاء بعد أيام قليلة من نشرها لمنتجها الفني "نحن جند الله" باللغة العبرية، والذي وجهته للشارع الإسرائيلي، حيث نال صدًى واسعًا وردود فعل كبيرة، على ما احتواه من رسائل من المقاومة إلى الجمهور الإسرائيلي.