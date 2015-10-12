بالفيديو .. مصري يبني بيتاً من النفايات

لم يدخر المصري تيمور الحديدي وفريق من عمال البناء جهدا في بناء بيت أحلامه بكل ما يعثروا عليه من مواد تصلح للاستخدام في البناء.

فهم يستخدمون الركام وإطارات السيارات والزجاجات البلاستيكية في بناء منزل خيالي لأسرة الحديدي.

بعد أن عاين مئات العقارات في وسط القاهرة قرر تيمور الحديدي أن يشتري قطعة أرض في مدينة السادس من أكتوبر بضواحي العاصمة المصرية ليبني عليها منزلا من وحي خياله.

بدأ مشروع بناء المنزل قبل أربع سنوات ويقول الحديدي (40 عاما) إن عملية البناء شابها كثير من التجارب والأخطاء.

ويضم جزء من المنزل اكتمل بالفعل غرفتي نوم بنيتا باستخدام ثلاثة آلاف زجاجة بلاستيكية. ويقيم الحديدي وأُسرته حاليا فيهما.

وأوضح صاحب البيت أنه لا يبني بالزجاجات البلاستيكية فقط ولكن بالخشب أيضا ويستخدم الأسمنت لتعزيز البناء.

وأشار الى أنه يحصل على المواد التي يستخدمها في إقامة بيت الأحلام من مواقع البناء أو من الأماكن التي تتخلص من مخلفات.

وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب في البناء غير تقليدي فان بعض المختصين في البناء يقولون إنهم يستمتعون بالتحدي.