البث الحي
منوعات

بالفيديو.. شهيد جديد عند باب الأسباط بالأقصى

12/10/2015

قال شهود عيان في منطقة باب الأسباط بالأقصى المبارك في القدس المحتلة إن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتحوا النار على شاب فلسطيني وأردوه قتيلاً داخل سيارته بعد أن طالبوه بإبراز بطاقة هويته.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي على الشاب مصطفى عادل الخطيب (18 عاما) يتردد أنه من سكان بلدة "صور باهر" جنوب شرق القدس، ما تسبّب بارتقائه شهيدا على الفور، دون معرفة هويته.

ونفى الشهود أي محاولة للطعن من جانب الشهيد، في وقت ادعت فيه الشرطة الاسرائيلية أن الشاب أقدم على طعن أحد عناصرها؛ لكن السكين أصابت السترة الواقية للشرطي الذي لم يصب بأذى، زاعمةً أن الشاب كان يحمل سكيناً في يده.

وأفاد أحد المسعفين الموجودين في المكان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب وقتلته بدم بارد أثناء وجوده داخل سيارته، وذلك للاشتباه به أنه يريد تنفيذ عملية طعن في منطقة باب الأسباط في القدس.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت عددا كبيرا من الرصاص على الشاب، دون معرفة هويته.

وبذلك يرتفع عدد العمليات التي زعمت سلطات الاحتلال دون إظهار أي أدلة أنها كانت محاولات طعن، إلى (4).
 

 

 
 
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط