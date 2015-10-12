بالفيديو.. شهيد جديد عند باب الأسباط بالأقصى

قال شهود عيان في منطقة باب الأسباط بالأقصى المبارك في القدس المحتلة إن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتحوا النار على شاب فلسطيني وأردوه قتيلاً داخل سيارته بعد أن طالبوه بإبراز بطاقة هويته.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي على الشاب مصطفى عادل الخطيب (18 عاما) يتردد أنه من سكان بلدة "صور باهر" جنوب شرق القدس، ما تسبّب بارتقائه شهيدا على الفور، دون معرفة هويته.

ونفى الشهود أي محاولة للطعن من جانب الشهيد، في وقت ادعت فيه الشرطة الاسرائيلية أن الشاب أقدم على طعن أحد عناصرها؛ لكن السكين أصابت السترة الواقية للشرطي الذي لم يصب بأذى، زاعمةً أن الشاب كان يحمل سكيناً في يده.

وأفاد أحد المسعفين الموجودين في المكان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب وقتلته بدم بارد أثناء وجوده داخل سيارته، وذلك للاشتباه به أنه يريد تنفيذ عملية طعن في منطقة باب الأسباط في القدس.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت عددا كبيرا من الرصاص على الشاب، دون معرفة هويته.

وبذلك يرتفع عدد العمليات التي زعمت سلطات الاحتلال دون إظهار أي أدلة أنها كانت محاولات طعن، إلى (4).