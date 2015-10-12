انتفاضة الطعن تتواصل وإسرائيل ترد بالرصاص الحي

عملية طعن في القدس ـ أرشيف

أصيب فلسطينيان في القدس بجراح حرجة بعد طعنهما إسرائيليين في محطة قطار في الحي الاستيطاني بسغات زئيف في شمال القدس المحتلة.

وحسب رواية الشرطة الإسرائيلية فإن الجنود أطلقوا النار على فلسطيني بعد طعنه إسرائيليين وأن فلسطينيا آخر كان على مقربة من المكان أراد إكمال عملية الطعن إلا أن الشرطة أطلقت النار عليه وأصابته بجراح حرجة.



وكانت فتاة فلسطينية أصيبت بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها في القدس الشرقية. وقال مراسل الجزيرة إن سلطات الاحتلال تذرعت بأن الفتاة طعنت شرطيا قبالة مقر قيادة الشرطة في القدس المحتلة.

كما قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شاب آخر بحجة مساعدته للفتاة في تنفيذ العملية حسب رواية الشرطة.