"النقض"تلغي أحكام إعدام كرداسة وتؤكد التحريات وحدها لا تكفي

محكمة مصرية ـ أرشيف

ألغت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات علي ستة متهمين في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة بالجيزة عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.



وحددت المحكمة جلسة السادس من يناير المقبل للنطق في طعن 146 شخصا حكم عليهم بالإعدام. يذكر أن عدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالإعدام في تلك القضية يبلغ 183متهما بينهم 34متهما هاربا.

وفي سياق متصل أكدت المحكمة على مبدأ قانوني بأن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب لا تصلح وحدها أن تكون دليلا منفردا لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

وفسرت محكمة النقض، القاعدة القانونية الخاصة بالمقصود بالإرهاب، والعناصر الواجب توافرها لإثبات الجرائم التي تدخل في نطاق المادتين 86 مكررا، و86 مكررا (أ) من قانون العقوبات، مؤكدة ضرورة توافر العنصر المادي والقصد الجنائي العام لوقوع الجريمة.