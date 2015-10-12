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"الناتو " يعلن استعداده لدعم تركيا ضد روسيا

12/10/2015

طائرة روسية بمطار اللاذقية في سوريا

أكد حلف شمال الأطلسى “الناتو” استعداده لتقديم الدعم لتركيا ضد روسيا إذا احتاجت لذلك..

وكان الجيش التركى قال فى بيان اليوم الاثنين، إن أنظمة صواريخ مقرها سوريا تعرضت لأربع مقاتلات تركية “إف-16” قرب الحدود بين البلدين أمس وأن وحداته ردت “الرد اللازم”.

ولم يحدد الجيش ماهية الرد لكن هذه المرة الأولى التى يشير فيها إلى “الرد” بعد تعرض مقاتلاته لمثل هذه الأحداث على مدى أسبوع تقريبا

وكانت العلاقات الروسية التركية قد شهدت توترا متصاعدا على خلفية اختراق مقاتلتين روسيتين للاجواء التركية،فضلا عن التباين الحاد بين انقرة وموسكو في الأزمة السورية ،وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد علق على واقعة الاختراق الروسي للاجواء التركية بقوله إن روسيا قد تخسر حليفا مهما لها قاصدا تركيا .

وكان حلف الناتو قد اكد أن الاختراق الروسي للاجواء التركية كان متعمدا .

ورغم ان وزارة الدفاع الروسية كانت قد اعلنت ان حادث اختراق الاجواء الروسية تم لثواني وكان نتيجة سوء الاحوال الجوية وهو ما رفضته السلطات التركية معتبرة ان هذا التوضيح او الاعتذار لا يكفي .

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