المرأة العاملة .. ابحثي عن سعادتك بعيداً عن زوجك

أحيانا تكون المرأة حزينة نتيجة للضغط النفسي وغيره من متاعب الحياة، فهناك أفكار عملية للفرح والسعادة والاستمتاع بالحياة من خلال تقسيم الوقت والتخطيط والاتفاق مع الزوج فى كل الأمور.

كان هذا موضوع نقاش النافذة الصباحية (ساعة صباح)، على شاشة الجزيرة مباشر اليوم، حيث قالت ميساء العمادي الأخصائية الاجتماعية، إنه لابد على المرأة أن تقسم وقتها للقدرة على إيجاد سعادة لزوجها وأولادها، مضيفة أنه "على المرأة العاملة أن تغير الكلمات السلبية الموجودة بداخلها ( أنا تعبانة -أنا مش فاضية ) التى تحط من عزيمة الزوج والأبناء لتجنبها حدوث الصدام بينهما". كما يجب عليها أن تقف وقفة صادقة مع نفسها لقدرتها على إعطاء البسمة والسعادة لزوجها، ونجاحها فى إدارة الأسرة والمنزل.

وأشارت ميساء العمادي إلى أنه من المهم لشريك الحياة تقدير أفعال زوجته بأية صورة مما يعينها على الاستمرار، موضحة أن الروتين يختلف من امرأة لأخرى، وأن هناك عوامل لكسر الملل مثل ممارسة الرياضة أو الخروج، أو نوم الأولاد مبكرا.

بدوره، قال الدكتور وائل محمود، الاستشاري النفسي، إن هناك فكرة سائدة لدى ربات المنازل بأن أعمال المنزل قهرية، وغير مساوية لأعمال الرجل، مشيرا إلى أن التغيرات الفسيولوجية تلعب دورا كبيرا فى التأثير على إدراك المرأة بالأشياء المحيطة حوله وطريقة تعاملها مع الزوج.

وأضاف أنه لابد على المرأة أن تتعرف على أسباب مشاعرها السلبية، والعمل على معالجتها، لافتا إلى أن المرأة بطبعها تميل للشعور بالحزن لاستخدامها الذكاء الانفعالي والوجداني .

وقال الأخصائي النفسي "من المهم لتحسين نفسية المرأة أن تحب ذاتها وتعمل على تدليلها وإسعادها".

وأضاف أن الأستشارة النفسية من المسائل الهامة فى الوقت الحالى لمعالجة العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية للزوج والزوجة.