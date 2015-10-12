"الفيفا" توقف عضوا باللجنة التنفيذية لمدة 90 يوما

عضو اللجنة التنفيذية للفيفا الموقوف – وراوي ماكودي

قالت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاثنين إن وراوي ماكودي العضو السابق باللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم ، تم إيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 90 يوما انتظارا لاكتمال التحقيقات.

وأضافت اللجنة في بيان إن ماكودي الذي كان عضوا في اللجنة التنفيذية في ديسمبر كانون الأول 2010 سيواجه تحقيقا رسميا ، وتابع البيان أنه تم اتخاذ القرار..على أساس ما بدا من حدوث انتهاك لميثاق الأخلاقيات وان أي قرار بشأن القضية الأساسية ربما لن يتخذ في وقت مبكر بما يكفي.

وتم الأسبوع الماضي إيقاف الكوري الجنوبي تشونج مونج جون – الذي كان عضوا باللجنة التنفيذية في عام 2010 – لمدة ست سنوات بينما تم إيقاف جاك وارنر – والذي كان عضوا في اللجنة في ذلك الوقت أيضا – مدى الحياة في 29 سبتمبر أيلول الماضي.