الجزيرة مباشر ترصد النقص الحاد في الحليب بدرعا

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حالة النقص الحاد فى حليب الأطفال فى مدينة درعا السورية, حيث يقوم بنك الأطفال بدرعا البلد بجمع التبرعات لمادة الحليب.

وقالت المؤسسة إنها تعانى من نقصه, حيث إن الكمية الموجودة بها لاتكفي نصف الأطفال اللذين يتغذون على مادة الحليب فى البلدة مطالبة جميع الهيأت والمنظمات المعنية بتوفير مايلزم لسد العجز.

ونظرا لقلة المعروض من المادة لاتعطى المؤسة الحليب للطفل الذي يزيد عمرة عن سنة واحدة.

وأقسم المواطنون بأن أطفالهم يصرخون من قلة الحليب حتى ينامون جوعا , موجهين نداء الاستغاثة لكل من يمتلك قلبا رحيما بالأطفال اللذين حرمتهم ويلات الحروب من حقهم فى مادة التغذية على تلك المادة التى تنضج طفولتهم.