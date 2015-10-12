ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى أكثر من 48 مليار دولار

ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 48 مليار دولار

كشفت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد بنسبة بلغت 4.3 في المئة خلال السنة المالية 2014-2015 و التي انتهت في 30 من يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي وردت في النشرة الشهرية لشهر سبتمبر/ أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع ليبلغ 48.062 مليار دولار في عام بنهاية يونيو/ حزيران مقابل 46.067 مليارا في السنة المالية 2013-2014.

ولفت المركزي إلى ان ديون مصر لدول نادي باريس هبطت بنحو 40 في المئة لتبلغ مليارين و200 مليون دولار بنهاية يونيو/ حزيران مقابل 3.646 مليارات في يونيو/ حزيران 2014 ، وحظيت مصر خلال الفترة الماضية بالإشادة في إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون الاستثمار من شأنه تخفيف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة، إلا أن هذه الإصلاحات جميعها لم تفلح في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن البسيط.