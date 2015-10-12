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إعلامي مصري يعرض مقطعا للعبة على أنها قوات روسية بسوريا

12/10/2015

 

استشهد الإعلامي المصري أحمد موسى بمقطع من لعبة فيديو على أنه للقوات الروسية أثناء مواجهتها لتنظيم الدولة بسوريا لإثبات تفوق الروس على الأمريكان في الحرب على التنظيم .

 

هذا و قد أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية خطأ  المذيع وقالت الصحيفة  إنه "وقع في خطأ جديد، حينما عرض مقطع فيديو من لعبة  Apache Air Assault،على أنها مقاطع حقيقية من الحرب التي تقوم بها روسيا ضد تنظيم الدولة في سوريا".

 

و أضافت أن مقطع اللعبة موجود على موقع "يوتيوب" منذ 5 سنوات، وأوضحت أن الإعلامي المصري هاجم الجيش الأمريكي، وأخذ يمدح القوات الروسية، حيث قال: "روسيا تحارب الإرهاب بجد، زي ما أنتم شايفين في الفيديو بتقضي على الإرهاب، هذا هو الجيش الروسي".

 

وأعلنت الصحيفة أن أحمد موسى استخدم مقطع الفيديو الخاص بلعبة الفيديو الشهيرة لإثبات تفوق الجيش الروسي على نظيره الأمريكي في حربه ضد "تنظيم الدولة" في سوريا على حد وصفها .

 

 و قد تسبب الفيديو في حالة من السخرية البالغة بين نشطاء ماقع التواصل الاجتماعي

 

 

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