أوكرانيا تحظر هبوط الطائرات الروسية على أراضيها

قالت أوكرانيا إنها ستوسع نطاق الحظر المفروض على شركات طيران روسية ليشمل كل شركات الطيران الروسية اعتبارا من 25 أكتوبر تشرين الاول الجاري ، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو بحق الشركات الأوكرانية.

وقالت المسؤولة في هيئة الطيران الحكومية الأوكرانية ناتاليا تيرليتسكا إن الحظر الأوكراني كان يشمل فقط أربع شركات طيران روسية تسير رحلات منتظمة إلى أوكرانيا وهي ايروفلوت وترانسايرو وسيبير وروسيا، ولكنه سيتوسع اعتبارا من 25 الجاري ليشمل الشركتين المتبقيتين وهما يوتير وساراتوف ايرلاينز.

وأضافت المسئولة في هيئة الطيران الحكومية أن الحظر لا يشمل إلا هبوط طائرات هذه الشركات في المدن الأوكرانية، ويمكن لطائرات هذه الشركات التحليق في المجال الجوي الأوكراني.

من جانبها أكدت وزارة النقل الروسية (الاثنين) أنها تلقت إشعارا بهذا الخصوص من السلطات الأوكرانية ، كانت كييف فرضت الحظر على شركات الطيران الروسية الأربع في سبتمبر / أيلول بسبب تنظيمها رحلات إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014.

وبعدها بأيام ردت موسكو بإجراء مضاد أعلنت فيه إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأوكرانية اعتبارا من 25 تشرين الاول/اكتوبر، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان السفر جوا بين البلدين مباشرة.