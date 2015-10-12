أمريكا تلقي 50 طنا من الذخائر لفصائل بالمعارضة السورية

مقاتلون من المعارضة السورية

قال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ألقت جوا ب50 طنا من الذخائر" في شمال سوريا لمقاتلين من المعارضة يتصدون لتنظيم الدولة الإسلامية

وأضاف في بيان له إن هذه العملية الجوية "الناجحة" باسم التحالف "وفّرت ذخائر لمجموعات عربية سورية خضع المسؤولون عنها لعمليات تدقيق ملائمة من جانب الولايات المتحدة".

وقامت بالعملية طائرات شحن من طراز "سي-"17 تابعة للقوات الجوية الأميركية، وفق البيان.

ولم يحدد البيان هوية المجموعات المعارضة التي تلقت الذخائر والعتاد، لكنه أشار إلى فاعلية المعارك التي تخوضها القوات الكردية السورية والمجموعات العربية لتحرير المناطق الحدودية مع تركيا في شمال شرقي البلاد.

وأورد أن العملية الجوية "تسعى إلى تعزيز نجاحات هذه القوات لطرد" تنظيم الدولة " من الأراضي السورية.

وبدوره، أكد متحدث باسم المعارضة في سوريا، اليوم، أن الولايات المتحدة أبلغت المعارضة العربية المسلحة أن أسلحة جديدة في طريقها إليهم لمساعدتهم في شن هجوم مشترك مع حلفائهم الأكراد على مدينة الرقة التي يسيطر عليها "تنظيم الدولة "

وقال أبو معاذ، المتحدث باسم "جبهة ثوار الرقة"، -وهي تجمع يضم بالأساس مقاتلين من عشائر عربية أغلبهم من منطقة الرقة-: "اجتمعنا مع الأمريكيين وتمت الموافقة على هذا وأبلغونا أن الأسلحة جديدة، ومنها أسلحة نوعية، في الطريق".