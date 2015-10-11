9 شهداء فلسطينيين خلال 24 ساعة والتصعيد الإسرائيلي مستمر

صورة أرشيفية-الجزيرة مباشر

قال مراسل الجزيرة في غزة إن امرأة فلسطينية حامل وابنتها الرضيعة استشهدتا فجر (الأحد) وأصيب ثلاثة من أفراد أسرتهما إثر انهيار منزلهم جراء غارة إسرائيلية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9 خلال 24 ساعة، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقاً لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية فقد وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع الشهر الجاري إلى 23.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات على موقعين قالت إنهما تابعين لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة غزة، وآخر وسط قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية.

وسقط شهيدان في غزة (السبت) بعدما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات على السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وكان أعنفها تلك التي اندلعت عقب محاولة شبان اجتياز السياج الحدودي شرق مخيم البريج.

وفي الخليل ظهر مسن فلسطيني في تسجيل مصور وهو يتقدم بشجاعة نحو جنود الاحتلال لمنعهم من إطلاق النار على الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات في المدينة. وقد أغمي على المسن في نهاية التسجيل نتيجة غضبه الشديد.

وفي تلك الأثناء، صادقت حكومة الاحتلال على استدعاء المئات من جنود الاحتياط من حرس الحدود بدعوى الحفاظ على الأمن داخل إسرائيل.