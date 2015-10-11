53 اعتداء إسرائيليا على طواقم الهلال الأحمر خلال أسبوع

53 اعتداء على طواقم الإسعاف بالقدس والضفة وغزة – الأناضول

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها العاملة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تعرضت لـ 53 اعتداءً، منذ الـ3من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

وأضافت الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد: تعرضت طواقمنا لـ 53 حادثة اعتداء في الضفة الغربية والقدس منذ الثالث من أكتوبر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت تلك الاعتداءات، بحسب البيان، إلى إصابة نحو 37 ضابط إسعاف، وإلحاق أضرار مختلفة بنحو 20 سيارة، إضافة إلى 24 حالة إعاقة لمرور سيارات الإسعاف للوصول إلى المصابين في مناطق التماس المختلفة، وأشارت الجمعية إلى أن أكثر هذه الاعتداءات تمت في مدينة القدس، حيث رصدت (23) حالة.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عملية لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم المس بسيارات وطواقم الإسعاف والسماح لها بتقديم الخدمات الإسعافية الضرورية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات بدون التعرض لهم وسيارات الإسعاف بأي شكل من الاشكال.

وتشهد الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مواجهات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.