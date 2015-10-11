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مصر: إلغاء حكم حبس زوجة البلتاجي وتغريمها 200 جنيه

11/10/2015

الدكتور محمد البلتاجي – أرشيف

قضت اليوم  (الأحد) محكمة جنح مستأنف المعادي بالقاهرة بتغريم زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي 200 جنيه بدلا من الحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء على حارس بسجن طرة.

وكانت محكمة مصرية، قد قضت في أواخر مارس /آذار الماضي بحبس سناء عبد الجواد، ونجلها أنس 6 أشهر لكل منهما، واشترطت كفالة 5 آلاف جنيه (نحو 660 دولارا أمريكيا) لوقف التنفيذ، بعد إدانتهما بـالتعدي على حرس سجن طرة (جنوبي القاهرة) أواخر العام الماضي، خلال زيارتهما للبلتاجي.

كما أمرت المحكمة، بسداد المتهمين 5 آلاف جنيه (660 دولارا أمريكيا تقريبا) كفالة لكل منهما لوقف التنفيذ.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت في 3 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات على أنس البلتاجى، نجل د. محمد البلتاجي، بتهمة حيازة سلاح ناري.

كما اعتقلت قوات الأمن المصرية يوم 22 من سبتمبر/أيلول الماضي، خالد البلتاجي، نجل د.محمد البلتاجي، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر، "بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة".

ود.محمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار وأنس وأسماء وخالد وحسام الدين) واستشهدت ابنته أسماء خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معتقل لدى السلطات المصرية، منذ 29 من أغسطس 2013، وأصدرت المحاكم بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام  بالإضافة إلى ثلاثة أحكام بالمؤبد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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