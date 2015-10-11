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محافظ مأرب: الحوثي يرضخ للحوار عند اشتداد الضغوط

11/10/2015
 

قال محافظ مأرب اليمنية الشيخ "سلطان العرادة" إن المقاومة متواجدة في كافة أنحاء اليمن ولـن تقبل بالهوان ولا بأية سيطرة للحوثيين مهما كانت التكلفة، موضحاً أن "الـحوثـي" سوف يرضـخ للحوار عـنـدمـا تـشـتـد الـضـغـوط عليـه علـى الأرض.

وأضاف خلال لقاء خاص مع "الجزيرة مباشر" لـلـوقـوف عـلـى التحديات التي تواجههـم عـقـب إخـراج الـحـوثييـن، أنه كان من غير الممكن التوصل للسيطرة على مأرب لولا تكاتف الشعب اليمني مع المقاومة والجيش الوطنـي.

ولفت "العرادة" إلى أن مدينة مأرب أصبحت آمنة وأن المقاومة تـقـوم بدورهـا لصـد أي هجوم لميليشيـا الحوثـي.

وتابع: "نحن نحارب المليشيات المسلحة ولـن نـقصـي أحدا مـن الحوار أو نسعـى لتصفيـة أي فئـة"، مشيراً إلى محاولة  إعــادة صــفــوف قــوات الــشــرطــة لإعــادة الأمــن لــلــمــديـنــة.

وقال "محافظ مأرب إنه يتواصـل مـع القيادة السياسيـة لمنـع انخراط العناصر الانقلابية في أي من مؤسسات الدولة، كما أرجع شح المشتقات النفطيـة إلى تزايـد الـطـلـب وقـلـة الـمـعـروض وخروقات بعـض الفئات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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