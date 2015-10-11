عازفة برازيلية تُشعل الروك بـ"النقاب"

جيزيل ماري روخا (42 عاما) عازفة الغيتار المنتقبة الأولى والوحيدة في العالم، تلك الموسيقية الموهوبة التي تحولت إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الغربية حتى وصفتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأنها "نجمة روك لم يسبق لأحد أن رأى مثلها".

يراها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو موسيقى "الروك آند رول" أنها موسيقية غير عادية، ليس لأنها تجيد العزف على الغيتار الإلكتروني وحسب، بل ولأنها تعتلي مسارح موسيقى "الروك آند رول" الصاخبة مرتدية النقاب الإسلامي، ولا يظهر منها سوى عيناها الزرقاوان وبعض رسوم الحناء التي تزين يديها.

ويكفي كتابة هاشتاج "جيزيل ماري هيفي ميتال" على تويتر، لمعرفة مدى شعبيتها وشهرتها.. وقصة جيزيل ماري روخا مع موسيقى الروك قديمة تعود إلى سنوات صغرها في البرازيل وتحمل لمسة عائلية لأن فرقتها الموسيقية تتكون من أشقائها الثلاثة.

فهذه العازفة تنحدر من عائلة ألمانية كاثوليكية مهاجرة، اعتنقت الإسلام بعد وفاة والدها في 2009، ومنذ ذلك الحين تتمسك بالنقاب في حياتها اليومية وخلال حفلاتها، ليزيدها تناقضاً.

وتؤكد "جيزيل" مراراً في حواراتها الصحفية أن الموسيقى لا تتنافى مع عقيدتها، لأنها تمارسها كمهنة مثل أية مهنة أخرى، ولا يؤثر ذلك إطلاقا على إيمانها.

تملك فرقة الأشقاء الأربعة التي تدعى "سبيكتروس" موقعاً على الإنترنت، غالبا ما تنشر فيه صورا لأعضائها الأربعة ومقاطع موسيقية من أدائهم، تلقى إقبالاً ومشاهدة كبيرين منذ إطلاق الموقع.

وتثير مقاطع فيديو الفرقة على اليوتيوب جدلا كبيرا، حيث صدمت البعض لرؤيتهم منقبة وهي تعزف موسيقى صاخبة، بينما انبهر البعض الآخر لتمكنها من تغيير الصورة النمطية للإسلام عند الغرب المرتبطة بالعنف والإرهاب.