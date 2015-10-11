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شرطة الاحتلال: إصابة فلسطينية فجرت عبوة وأصابت جنديا بالقدس

11/10/2015

أصيبت فتاة فلسطينية صباح (الأحد) بجروح على حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة. ووفقا لرواية الشرطة الإسرائيلية فإن الجنود أوقفوا الفتاة عند الحاجز، وعندما حاولوا تفتيش السيارة ألقت الفتاة عبوة متفجرة، فأصيبت هي وأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة.

لكن مراسل الجزيرة نقل عن شهود عيان نفيهم قيام الفتاة بإلقاء أي عبوات متفجرة.

من جهة أخرى، أفادت مراسلة الجزيرة باندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في قرية العيساوية بالقدس المحتلة بعد تشييع جثمان الشهيد فادي علون.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت جثمان علون لأهله بعد أسبوع من احتجازه.

واستشهد علون برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي بزعم محاولته طعن مستوطن في القدس المحتلة إلا أن لقطات فيديو كشفت إقدام شرطة الاحتلال على قتله بدم بارد بعد ملاحقته من قبل عشرات المستوطنين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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