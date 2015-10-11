شاهد عندما يخرج نصف الشعب الصيني في إجازة

شاهد .. ماذا يحدث لو تَجَمّع نصف الشعب الصيني (750 مليوناً) في سياراته على الطرق، للخروج في إجازة، والعودة منها في نفس الوقت؟!.

هذا التساؤل طرحته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تعليقاً على فيديو ازدحام مروري على طريق سريع في مقاطعة تشيغيانغ يتجه إلى العاصمة بيجين، ويشمل 50 حارة، لكنه فجأة يضيق إلى 20 حارة فقط، لتزدحم فيه مئات آلاف السيارات على مرمى البصر.

وبثّت صحيفة "الشعب" الصينية، فيديو التُقط من الجو يوم الثلاثاء الماضي، وكشف عن تزاحم الآلاف السيارات التي كانت تُقِلّ الأسر العائدة من إجازة العيد الوطني للصين.

ووقع التزاحم بسبب نقطة تفتيش على الطريق، سمحت بمرور السيارات في 20 حارة فقط، بدلاً من 50 حارة هي سعة الطريق.