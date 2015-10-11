البث الحي
منوعات

ردود أفعال مواقع التواصل لعازفة روك ترتدي النقاب

11/10/2015

أثار فيديو لعازفة روك برازيلية  كانت ترتدي الزي الإسلامي "النقاب"  حالة من سخط واستياء  معظم رواد  صفحة الجزيرة مباشر على " فيس بوك"  الذين عبروا عن غضبهم الشديد تجاه هذا الفيديو، واعتبروه حربا على الإسلام  وتشويها لصورة النقاب وعفة المرأة المسلمة.

في الفيديو تظهر جيزيل ماري روخا (42 عاما) عازفة الغيتار المنتقبة الأولى والوحيدة في العالم، تلك الموسيقية الموهوبة التي تحولت إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الغربية حتى وصفتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأنها "نجمة روك لم يسبق لأحد أن رأى مثلها.

ومن التعليقات التي تم رصدها على صفحة الجزيرة مباشر على موقع "فيس بوك" :

فعلق  حساب يحمل اسم – فارس الظلام:" حرب على الإسلام ، يريدون تشويه صورة النقاب، ملة الكفر واحدة".

وقالت نيفين المهداوي:" بدهم يشوهوا صورة النقاب، ممكن أي امرأة حتى لو مش مسلمة أن تلبس النقاب، لعبة مكشوفة."

فيما قال حساب حاج علي إلهام:" يريدون تشويه سُمعة النقاب فقط لا غير".

وقالت سمية علي : "الإسلام ينهى عن الدف و الغناء ولو كانت هذه المنقبة حقيقة مسلمة ملتزمة لما عزفت وما غنت،  اذن نقول هذه مدسوسة، هدفها تشويه الاسلام و تشويه المنقبات خاصة".

فيما علق حساب يحمل اسم "خير أمة": "همج يشوهون العفة بالعهر، قاتلكم الله".

وأضافت مونيا سابيل: " لنقاب شرف للمسلمة وهذه البرازيلية لا تعرف معنى الإسلام، هي فقط تريدال تشويه".

علي حسن العربي: " للهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل ورزقنا اجتنابه".

عادل أبو السعود : "حسبنا الله ونعم الوكيل".

 وقال محمد رجب: " لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهديها ويهدينا".

للإطلاع على الفيديو يرجى الضغط على الرابط التالي:

عازفة برازيلية تُشعل الروك بـ"النقاب"

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط