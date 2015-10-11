ردود أفعال مواقع التواصل لعازفة روك ترتدي النقاب

أثار فيديو لعازفة روك برازيلية كانت ترتدي الزي الإسلامي "النقاب" حالة من سخط واستياء معظم رواد صفحة الجزيرة مباشر على " فيس بوك" الذين عبروا عن غضبهم الشديد تجاه هذا الفيديو، واعتبروه حربا على الإسلام وتشويها لصورة النقاب وعفة المرأة المسلمة.

في الفيديو تظهر جيزيل ماري روخا (42 عاما) عازفة الغيتار المنتقبة الأولى والوحيدة في العالم، تلك الموسيقية الموهوبة التي تحولت إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الغربية حتى وصفتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأنها "نجمة روك لم يسبق لأحد أن رأى مثلها.

ومن التعليقات التي تم رصدها على صفحة الجزيرة مباشر على موقع "فيس بوك" :

فعلق حساب يحمل اسم – فارس الظلام:" حرب على الإسلام ، يريدون تشويه صورة النقاب، ملة الكفر واحدة".

وقالت نيفين المهداوي:" بدهم يشوهوا صورة النقاب، ممكن أي امرأة حتى لو مش مسلمة أن تلبس النقاب، لعبة مكشوفة."

فيما قال حساب حاج علي إلهام:" يريدون تشويه سُمعة النقاب فقط لا غير".

وقالت سمية علي : "الإسلام ينهى عن الدف و الغناء ولو كانت هذه المنقبة حقيقة مسلمة ملتزمة لما عزفت وما غنت، اذن نقول هذه مدسوسة، هدفها تشويه الاسلام و تشويه المنقبات خاصة".

فيما علق حساب يحمل اسم "خير أمة": "همج يشوهون العفة بالعهر، قاتلكم الله".

وأضافت مونيا سابيل: " لنقاب شرف للمسلمة وهذه البرازيلية لا تعرف معنى الإسلام، هي فقط تريدال تشويه".

علي حسن العربي: " للهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل ورزقنا اجتنابه".

عادل أبو السعود : "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقال محمد رجب: " لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهديها ويهدينا".

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عازفة برازيلية تُشعل الروك بـ"النقاب"