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رايتس ووتش: روسيا استخدمت قنابل عنقودية بسوريا

11/10/2015

غارات  روسية على مناطق خاضغة للمعارضة السورية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، إن روسيا استخدمت قنابل عنقودية في غاراتها ضد فصائل المعارضة السورية .

وأوردت المنظمة الحقوقية صورا وأشرطة فيديو، جرى تداولها على الإنترنت، تكشف استخدام قنابل عنقودية من طراز "سي بي بي إس"، للمرة الأولى في سوريا، أثناء غارة استهدفت محيط بلدة كفر حلب، في الرابع من أكتوبر الحالي.

ولم تسفر الغارة التي طالت منطقة تسيطر عليها المعارضة، عن وقوع إصابات، بحسب " هيومن رايتس ووتش".

وأعربت المنظمة عن قلقها حيال استخدام تلك القنابل، إضافة إلى إمداد الجيش السوري بها.

وأبدى نديم حوري، نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، تخوفه من أن يسفر استخدام النوع الجديد من القنابل العنقودية إلى إيذاء المدنيين، خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت المنظمة أن الاعتداء بالقنابل العنقودية تزامن مع بدء الحملة الروسية في سوريا لدعم نظام بشار الأسد

ويتم إطلاق القنابل العنقودية عبر مظليات مصممة لأجل تدمير عربات مدرعة، من خلال كتل معدنية متفجرة، بعد تحديد الأهداف بنظام للرصد.

وكانت روسيا قد اعلنت عن تدخلها العسكري في سوريا قبل أسابيع تحت ذريعة "محاربة  الإرهاب " كما بدأت مؤخرا تنفيذ غارات جوية ضد أهداف تابعة للمعارضة السورية ،وهو ما أثار حفيظة مسئولين غربيين ولكنهم اكتفوا فقط بإعلان رفضهم  للتدخل العسكري الروسي في الأزمة السورية   

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