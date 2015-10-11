خبيرة تغذية: تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يزيد الوزن

قالت خبيرة التغذية "أحلام زيدان" إن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم لا يؤدي إلى إنقاص الوزن كما يعتقد البعض، بل يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضافت زيدان في حلقة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أنه حينما يجوع الجسم لفترات طويلة فإنه يقوم بتخزين الطعام على شكل دهون، وهو ما يعني زيادة الوزن.

وأشارت زيدان إلى أن عدم انتظام الوجبات الغذائية يضر بمنظومة حرق الدهون في الجسم، ويتسبب في زيادة الوزن.

ونصحت بتناول 3 وجبات رئيسية وبينها وجبتان خفيفتان مثل الحليب أو الفاكهة.

ولفتت خبيرة التغذية إلى أن الجسم يحتاج إلى تناول أطعمة خفيفة كل 3 ساعات.

وقالت إنه من الأخطاء الشائعة عدم تناول وجبة العشاء من أجل انقاص الوزن، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا، ودعت إلى تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين أو 3 ساعات.

من جانبها، أكدت هنادي عبيدي مدربة اللياقة البدنية أن إنقاص الوزن يعتمد بنسبة 80% على نوعية الغذاء والنظام الغذائي الصحي و20% على الرياضة.

ولفتت عبيدي إلى أن ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية لا تحتاج بصورة حتمية إلى الذهاب إلى صالات اللياقة البدنية، بل يمكن ممارستها في المنزل.

وأشارت عبيدي إلى أنه أصبح ملحوظا الاهتمام بالرياضة واللياقة في الخليج والعالم العربي بعد أن تم تجاهل هذا الأمر لسنوات.

وقالت إن معدلات حرق السعرات الحرارية في جسم الانسان تختلف من الإنسان الرياضي إلى الشخص العادي وإنها تترواح ما بين 1500 ل2000 سعرة حرارية، وإنه لو تناولنا وجبات بها 2500 سعر حراري فإننا نحتاج إلى رياضة تحرق 500 سعر حراري، وإلا تم تخزين تلك السعرات في الجسم على شكل دهون.