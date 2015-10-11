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"تويتر" يفصل عدد كبير من موظفيه خلال أسبوع

11/10/2015
 موقع تويتر-الفرنسية

يعتزم موقع "تويتر" على شبكة التواصل الاجتماعي القيام بأكبر تسريح للعاملين في تاريخ الشركة اعتبارا من الأسبوع المقبل، نقلاً عن موقع الأخبار المتخصصة في التقنيات "ري كود".

تأتي هذه الأنباء بعد تعيين جاك دورسي رئيساً تنفيذيّا دائما للشركة يوم الاثنين الماضي، بحسب شبكة "فراس برس"  أمس السبت.

ونقل الموقع عن مصادر لم يحددها أن عمليات التسريح التي لم يعرف عددها ستشمل كل الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، بما في ذلك على ما يبدو المهندسين الذين يشكلون نصف العاملين فيها البالغ عددهم 4200 شخص.

ويأتي هذا الخفض في عدد الموظفين بينما تشهد فرق المهندسين عملية إعادة تنظيم.. ورفضت "تويتر" التعليق على هذه المعلومات التي وصفتها بأنها شائعات.

وتعمل الشركة على إعادة إنعاش النمو بعد نتائجها ربع السنوية الأخيرة التي صدرت في يوليو الماضي، والتي كشفت عن أبطأ زيادة في المعدل الشهري للمستخدمين منذ طرح أسهمها للتداول في 2013، وهو الأداء الذي وصفه دورسي بأنه "غير مقبول".

 

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