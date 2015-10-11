المكسيك تفوز على الولايات المتحدة وتتأهل لكأس القارات 2017

أحرز منتخب المكسيك بطولة (الكونكاكاف) بعد تغلبه على منتخب الولايات المتحدة الأميركية 3 – 2 ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "روز بول باسادينا" في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحضور جماهيري كبير وصل إلى 94 ألف متفرج.

افتتح المنتخب المكسيكي التسجيل عبر "خافيير هيرناديز" في الدقيقة العاشرة من اللقاء ، قبل أن تدرك الولايات المتحدة التعادل في الدقيقة 15 عبر لاعبها " جيف كاميرون".

وبحلول الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول سجل اللاعب " أوريبي بيرالتا " هدف التقدم للمكسيك، وفي الدقيقة 108 عدّل بوبي وود النتيجة، لكن اللاعب " بول أغيلار" كان له رأي اخر بإحرازه هدف الانتصار للمكسيك في الدقيقة 118.

وبحسب نظام البطولة التي تقام كل عامين فقد التقى بطل نسخة 2013 منتخب الولايات المتحدة الأميركية مع نظيره المنتخب المكسيكي بطل نسخة 2015 ليتم تحديد المنتخب المشارك في بطولة كأس القارات.

وبهذه النتيجة تحصل المكسيك على بطاقة الترشح لبطولة كأس القارات لعام 2017 والمقررة في روسيا.

وانضم المنتخب المكسيكي إلى جانب منتخبات روسيا الدولة المضيفة، وألمانيا بطل كأس العالم الأخيرة، ومنتخب استراليا بطل آسيا، وتشيلي بطل أميركا الجنوبية، للمشاركة في بطولة كأس القارات التي ستنطلق في روسيا في الفترة ما بين 17 يونيو إلى 2 يوليو 2017 بمشاركة 8 منتخبات.