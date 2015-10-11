البنتاغون يقرر دفع تعويضات لعائلات ضحايا مستشفى قندوز

الغارة الأمريكية على مستشفي قندوز أوقعت عشرات القتلي والجرحى

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا الغارة الجوية على مستشفى منظمة أطباء بلا حدود بمدينة قندوز في أفغانستان.والتي أدت الي مقتل العشرات بينهم اطباء ومسعفون .

وقال متحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة ستدفع أيضا تكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمستشفى. وأنها ستقدم تعويضات مالية للجرحي .

وكان الجيش الأمريكي قد أنكر في البداية مسئوليته عن الغارة التي أدت الي مقتل ما يزيد عن 23 شخصا وفقدان 33 آخرين وفقا لتقديرات منظمة اطباء بلا حدود .

وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن 33 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين منذ وقع الهجوم.

ودفعت الغارة الجوية بالمنظمة الإنسانية الدولية إلى إغلاق مركز العلاج الذي يؤدي دورا حيويا في المنطقة التي تقطع الحرب أوصالها.،ووقعت الحادثة بعد أيام من سيطرة حركة طالبان على المدينة.

وقد اعتذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للمنظمة عن الغارة ووصفها بأنها خطأ.

وفتحت تحقيقات أمنية منفصلة في الحادث من قبل الجيش الأمريكي، وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، والسلطات الأفغانية.

وكان بان غي مون الامين العام للأمم المتحدة قد طالب بتحقيق دولي مستقل في الحادث ،بينما اعتبرته "أطباء بلا حدود " جريمة حرب مكتملة الأركان ،وهو نفس ما ذهب اليه زيد رعد الحسين المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي وصف الغارة بانها جريمة حرب كامله وانها غير مبررة