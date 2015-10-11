البريطاني "هاملتون " يفوز بالنسخة العاشرة للفورمولا 1

فاز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة روسيا الكبرى لسباقات الفورمولا 1، قاطعا بذلك الفوز خطوة كبيرة نحو تحقيق لقبه الثالث في البطولة، بينما ضمن فريقه "مرسيدس" إحراز لقب الصانعين للمرة الثانية على التوالي.

ويعتبر هذا الفوز هو التاسع لهاميلتون هذا الموسم والثاني والأربعين في مسيرته.

بينما حل "سيباستيان فيتل" سائق " فيراري" ثانيا ليتخطى "روزبرج" في الترتيب ويقترب من هاميلتون المتصدر بفارق 66 نقطة قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم وتبقي 100 نقطة كحد أقصى.

واذا سارت النتائج في صالح هاميلتون فسيمكنه أن يحسم لقبه الثاني على التوالي في أوستن بولاية تكساس الأمريكية بعد أسبوعين.

وتسلم هاميلتون كأس المركز الأول من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.