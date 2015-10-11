أحمد بحر: الاعتداء على الأقصى خط أحمر

أكد الدكتور "أحمد بحر" نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن الاعتداء على الأقصى خط أحمر لا يجب التفريط فيه مهما كانت العقبات.

وأضاف "بحر" في كلمته خلال وقفة للتضامن مع المرابطين بالمسجد الأقصى ورفضا لانتهاكات الاحتلال، نظمها اتحاد النقابات المهنية في قطاع غزة، إن الشعب الفلسطيني يتوحد اليوم ضد الاحتلال، مؤكدا عدم التراجع عن تحرير القدس من يد الصهاينة.

ودعا "بحر" العالم العربي والإسلامي لنصرة القدس، مضيفا "رقابنا ونساؤنا وأولادنا دون الأقصى، ونقول هنا من غزة سنقف وقفة رجل واحد لنصرة القدس وسنلاحق الصهاينة دوليا".

كما طالب "بحر" الشعب الفلسطيني بالتوحد لنصرة القدس والأقصى، وطالب السلطة الفلسطينية بالانحياز للمقاومة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومناصرة للأقصى، منها: يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا نواصل الكفاح، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ع القدس رايحين شهداء بالملايين.