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هيكل يدعو السيسي لزيارة سوريا

10/10/2015

محمد حسنين هيكل ـ أرشيف

دعا الكاتب الصحفي "محمد حسنين هيكل" الرئيس المصري "عبد الفتاح السيس"ي إلى زيارة سوريا.

وقال "هيكل" في حلقة جدية من سلسلة حواراته مع المذيعة  "لميس الحديدي" علي قناه سي بي سي: "أعتقد أن هناك تقصيرا من قبل مصر  ولننس بشار الأسد الآن، فنحن أمامنا سوريا، وكنت أتمني ان يكون دورنا أكثر نشاطاً".

وأضاف " ليس بالضروره أنه عندما يذهب الرئيس لبلد أن يعني هذا أنه يدعم موقفها، لكن ممكن أن يكون ذلك بهدف تقديم نصيحه". وقال إن "خروج بشار الأسد لن يأتي بالاقتلاع، ولا بد أن يأتي بالاقتناع".

وأكد "هيكل" أن تنظيم الدولة الإسلامية بلا مستقبل، لكن الذي يعطي ما أسماه الجماعات الإرهابية قدرتها علي الاستمرار، هو الفراغ الذي حدث بسبب تفكك العالم العربي، وخروج القضيه المركزية التي كانت تجمعه وهي فلسطين، من محور الاهتمام بعد أن كانت توحد العالم العربي بحسب قوله.

وانتقد "هيكل" غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ودعا الدول العربية إلى إقامة علاقات مع إيران.

وقد أطلق ناشطون علي هيكل "عراب 30 يونيو" وذلك  بسبب دوره في الانقلاب العسكري في مصر ولقاءاته  الدورية مع "عبد الفتاح السيسي" منذ أن كان وزيرا للدفاع.

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