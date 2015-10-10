البث الحي
منوعات

معتقلو سجن مصري يضربون عن الطعام

10/10/2015
 
صور أرشيفية للمعتقلين داخل السجون المصرية

أعلن معتقلو سجن منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام و الزيارات احتجاجا على سوء أوضاعهم داخل السجن.

وقال أهالي المعتقلين إن إدارة السجن تتعمد في إذلالهم عن طريق وضع أكثر من ثلاثين معتقلا سياسيا وجنائيا داخل زنزانة صغيرة لا تتعدى المتر ونصف المتر.

كما أكدوا أن ذويهم يتعرضون لمخاطر جسيمة بسبب تناول الجنائيين للمواد المخدرة والكحولية في الزنازين سيئة التهوية من الأساس. وأضاف الأهالي أن زيارة ذويهم لا تتعدى خمس دقائق فقط، ومن وراء الأسلاك.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)