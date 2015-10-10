معتقلو سجن مصري يضربون عن الطعام

صور أرشيفية للمعتقلين داخل السجون المصرية

أعلن معتقلو سجن منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام و الزيارات احتجاجا على سوء أوضاعهم داخل السجن.



وقال أهالي المعتقلين إن إدارة السجن تتعمد في إذلالهم عن طريق وضع أكثر من ثلاثين معتقلا سياسيا وجنائيا داخل زنزانة صغيرة لا تتعدى المتر ونصف المتر.



كما أكدوا أن ذويهم يتعرضون لمخاطر جسيمة بسبب تناول الجنائيين للمواد المخدرة والكحولية في الزنازين سيئة التهوية من الأساس. وأضاف الأهالي أن زيارة ذويهم لا تتعدى خمس دقائق فقط، ومن وراء الأسلاك.