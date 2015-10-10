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ماذا تعرف عن الكاتبة الفائزة بنوبل للآداب؟

10/10/2015

فازت الكاتبة والصحفية البيلاروسية سيفتلانا ألكسيفيتش بجائزة نوبل للآداب لعام 2015 .

وأعلن فوزها في حفل توزيع الجائزة في ستوكهولم، رئيسة الأكاديمة السويدية، سارا دانيوس، واصفة كتاباتها بأنها تمثل "لحظة شجاعة ومعاناة في زماننا".

وتبلغ قيمة الجائزة التي تقدم لكاتب أثناء حياته 8 ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل 691 ألف جنيه استرليني.

وتضم قائمة الفائزين بالجائزة أدباء كبار من أمثال رديارد كيبلنغ وارنست همنغواي والروائي العربي نجيب محفوظ وغيرهم، وفاز بها العام الماضي الكاتب الفرنسي باتريك موديانو.

من هي سيفتلانا الكسيفيتش ؟

ولدت عام 1948 في مدينة إيفانو فرانكيفسك من أب بيلاروسي وأم أوكرانية.

انتقلت عائلتها إلى بيلاروسيا بعد أن أكمل والدها خدمته العسكرية

درست الصحافة في جامعة منسك في الفترة بين 1967 إلى 1972

من أشهر أعمالها المترجمة للإنجليزية : أصوات من تشيرنوبل، تاريخ شفاهي للكارثة النووية في عام 1986، و"أولاد في الزنك" وهي شهادات مباشرة من الحرب السوفياتية الأفغانية.

عملت صحفية لعدة سنوات قبل أن تنشر كتباها الأول "وجه الحرب غير النسوي" في عام 1985.

سبق للكاتبة أن فازت بجائزة رابطة القلم السويدية (PEN ) "لشجاعتها وكرامتها ككاتبة" بحسب بيان الرابطة.

كاتبة سياسية عرفت بانتقاداتها لحكومة بلادها.

أول صحفية تفوز بجائزة نوبل للأداب

تعد الـ 14 في تسلسل النساء الحائزات على جائزة نوبل للآداب في تاريخ الجائزة.

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