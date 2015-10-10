في ساعة صباح .. لماذا يزيد الطلاق بأول سنة زواج؟

ناقشت حلقة ساعة صباح على الجزيرة مباشر، أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في السنة الأولى للزواج في الوطن العربي، بالإضافة إلى الخبرات والمهارات المادية والاجتماعية التي يحتاجها الشباب والفتيات للنجاح في حياتهم الزوجية.

وانتقد عبد الرحمن الحرمي مدرب الإرشاد الأسري بعض المعتقدات الخاطئة المنتشرة في وسائل الإعلام عن الزواج، وتصدير صورة وهمية عنه خالية من المشاكل والمنغصات، ما أدى إلى أن الشباب أصبحوا يحلمون بالزواج من فتاة جميلة في هيئتها الخارجية فقط دون النظر إلى العوامل الأخرى.

وأضاف أنه من الأخطاء الأخرى أيضا النظر إلى الزواج باعتباره واجبا اجتماعيا وليس بابا إلى السعادة والأنس والشراكة النفسية، كما أن قوامة الرجل لا تعني رفع الصوت والتحكم في كل تفاصيل البيت؛ ولكن تعني مسئولية إقامة الحياة الزوجية على منهج الله وشرعه.

وأكد الحرمي ضرورة إغلاق الباب أمام أي أخطاء حدثت في الماضي، محذرا المرأة من الحديث عن أخطاء قام بها الزوج وتم التجاوز عنها عند حدوث مشكلات مستقبلية، لأن ذلك يصيب الرجل باليأس من إمكانية مسامحته، مع عدم تعارض ذلك مع الشفافية والمصارحة في العلاقة بين الزوجين.

وحذر عبد الرحمن الحرمي من أن مجتمعاتنا العربية تعاني من "الشح العاطفي" بالإضافة إلى عدم امتلاك أية مهارات لحل المشكلات لدى الزوجين، الأمر الذي نتج عنه عدم وجود أخطاء واضحة تدعو للطلاق.

بدورها، قالت نورا المناعي، الاستشارية الأسرية، إن قرار الزواج يؤدي إلى تغييرات جذرية في الحياة، لذلك يجب تأهيل المتزوجين جيدا إلى تلك الخطوة؛ فبقدر التأهيل إلى الزواج والقدرة والاستعداد النفسي على تحمل مسئولياته يكون النجاح في الحياة الزوجية.

وأكدت أن الصدق قاعدة بناء عش الزوجية؛ لكن على الجانب الآخر مطلوب التجمل والملاطفة في التعبير والحوار بين الطرفين، بالإضافة إلى التجاوز عن الأمور الأقل أهمية ولا تؤثر بصورة كبيرة على الحياة.

وحذرت نورا المناعي، من بعض العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشدة على العلاقات الزوجية، خاصة المغالاة في المهور والطلبات المالية، مؤكدة أنها أحد العوامل التي تؤثر سلبا على الزواج.