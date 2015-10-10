فيديو:.مصريون يطالبون السيسي بإلغاء ضريبة تذاكر الطيران

أثار قرار فرض ضريبة على تذاكر الطيران الذي أصدره "عبد الفتاح السيسي" حالة من الجدل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد .

وقال وزير الطيران المدني المصري حسام كمال، أمس (الجمعة) إن القرار يشمل زيادة الضريبة إلى 150 جنيها من 100 جنيه على رحلات الدرجة السياحية وإلى 400 جنيه من 300 جنيه للدرجة الأولى لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة في البلاد.

وأضاف "حركة السياحة الوافدة إلى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة وكذلك لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر ولا تطبق على الرحلات الداخلية".