فيديو..تركيا تشتبه في تنظيم الدولة وحزب العمال بهجوم أنقرة

أعلن رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" أن تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني وحزب التحرر الشعبي الثوري اليساري ضمن دائرة المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي هز أنقرة اليوم (السبت) وراح ضحيته 86 قتيلا 186جريحا.

وأعلن "داود أوغلو" الحداد في البلاد لثلاثة أيام حداد على أرواح ضحايا التفجيرين، مشيرا إلى أن التفجيرين استهدفا الاستقرار والتجربة الديمقراطية في تركيا.

ودعا رئيس الوزراء التركي رؤساء الأحزاب السياسية إلى التوقف عن التحريض على العنف والشغب داخل البلاد, مكررا دعوته القوى السياسية التي فازت في الانتخابات للمشاركة مع الحكومة لمواجهة الإرهاب, مضيفا "الظروف مواتية لإبراز تضامننا ووحدتنا لمواجهة محاولات النيل من تجربتنا الديمقراطية".